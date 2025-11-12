आतंकवादी घटना दिल्ली ब्लास्ट?, केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में 2 मिनट मौन, वीडियो

Delhi Red Fort Blast: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को लेकर अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।

Highlightsलाल किले के पास हुए विस्फोट में जान गंवाने वालों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा। आतंकवादी घटना में जनहानि को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह एक व्यापक मिशन है।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लाल किले के नजदीक हुई आतंकवादी घटना में जनहानि को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट में जान गंवाने वालों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को लेकर अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।

सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी, 25,060 करोड़ रुपये होगा व्यय

सरकार ने बुधवार को 25,060 रुपये के व्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दे दी। यह मिशन इस वित्त वर्ष से शुरू होगा और छह वित्त वर्ष के लिए होगा। इस मिशन को दो उप-योजनाओं... निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा... के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह एक व्यापक मिशन है।

यह पूरे निर्यात परिवेश को सहयोग प्रदान करेगा। कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग, समुद्री और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कदम से घरेलू निर्यातकों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क से उत्पन्न वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं से बचाने में मदद मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी को सुसंगत बनाने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना को बढ़ाये जाने को मंजूरी दी।

सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी

सरकार ने बुधवार को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इन चार महत्वपूर्ण खनिजों के ब्लॉक की नीलामी की जाएगी।

मंत्रिमंडल के इस फैसले से सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम युक्त खनिज ब्लॉक की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल इन खनिजों को बल्कि इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खनिजों, जैसे लिथियम, टंगस्टन, आरईईएस और नियोबियम आदि को भी लाभ मिलेगा।

