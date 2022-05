राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनावः AAP प्रत्याशी होंगे दुर्गेश पाठक, संजय सिंह बोले-दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता चुनाव लड़कर दिखाएं

Highlights निर्वाचन आयोग ने 23 जून को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। सांसद संजय सिंह ने कहा कि आप के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक चुनाव लड़ेंगे। राघव चड्ढा के राज्यसभा के लिए निर्वाचन कारण उपचुनाव कराया जा रहा है।

नई दिल्लीः दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में एक महीने से भी कम समय बचा है। निर्वाचन आयोग ने 23 जून को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव का परिणाम 26 जून को घोषित किया जाएगा।

इस बीच दिल्ली आप प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने कहा कि आप के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक यहां से चुनाव लड़ेंगे। सिंह ने दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को कहा कि हिम्मत है तो यहां से चुनाव लड़ कर दिखाएं। आओ, उनका सामना करें।

"I want to tell Adesh Gupta (BJP Delhi chief) that AAP's MCD in-charge Durgesh Pathak is in Rajinder Nagar. Come, face him. Durgesh Pathak will be the candidate from Rajinder Nagar (for the upcoming bye-polls)," said AAP leader Sanjay Singh at a press conference pic.twitter.com/eoyZc3IPvE