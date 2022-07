Delhi Rains: दिल्ली के कई इलाके में तेज बारिश, उमस से राहत मिलने की उम्मीद, देखें वीडियो

Highlights इंडिया गेट, विजय चौक और राजपथ में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश के बारे में आईएमडी का पूर्वानुमान बार-बार गलत साबित हुआ। मॉनसून ने 30 जून को ही दिल्ली में दस्तक दे दी थी, लेकिन तब से राष्ट्रीय राजधानीवासी हर रोज बारिश का इंतजार कर रहे थे।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इंडिया गेट, विजय चौक और राजपथ में तेज बारिश हो रही है। लोगों को उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में सोमवार की सुबह उमस भरी रही और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस मौसम में सामान्य तापमान है।

दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला के अनुसार पिछले 10 दिनों में सिर्फ 2.6 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने रविवार को कहा था कि दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को बारिश नहीं होने का अनुमान है। सोमवार को सुबह न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के लिए सामान्य है। अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

#WATCH | Rain lashes parts of the National Capital. Visuals from Vijay Chowk pic.twitter.com/Ol8Mt4BYmr — ANI (@ANI) July 11, 2022

झमाझम बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मॉनसून ने 30 जून को ही दिल्ली में दस्तक दे दी थी, लेकिन तब से राष्ट्रीय राजधानीवासी हर रोज बारिश का इंतजार कर रहे थे और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) सटीक पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

हालांकि, विशेषज्ञों ने स्वीकार किया कि सटीक स्थानीय पूर्वानुमान देना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन केंद्रीय मौसम पूर्वानुमान एजेंसी बार-बार गलत नहीं हो सकती है। दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला ने पिछले 10 दिनों में सिर्फ 2.6 मिमी बारिश दर्ज की है।

#WATCH | Bringing respite from heat and humidity, rainfall lashes Delhi. Visuals near India Gate. pic.twitter.com/BG2vYDmlF3 — ANI (@ANI) July 11, 2022

राजस्थान में मानसून के जोर पकड़ने के साथ ही पिछले 24 घंटे में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई। सबसे अधिक 13 सेंटीमीटर बारिश बूंदी के नैनवां में दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार से लेकर सोमवार की सुबह के बीच धौलपुर में 12 सेंटीमीटर, जबकि सीकर के लक्ष्मणगढ़ में 10 सेंटीमीटर पानी बरसा।

विभाग ने बताया कि इस अवधि में सिरोही, बांसवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू समेत कुछ अन्य जिलों में भी कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बारां, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है।

#WATCH Relief for Delhiites as rain lashes the National Capital! Visuals from near ITO. pic.twitter.com/ArqElNna71 — ANI (@ANI) July 11, 2022

दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया और विभिन्न निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण 1,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में अगले पांच दिन में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। अधिकारियों ने बताया कि छोटा उदयपुर, पंचमहल (दोनों मध्य गुजरात में) और डांग जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई।

छोटा उदयपुर के बोडेली तालुका में रविवार को शाम छह बजे तक सिर्फ 12 घंटे में 433 मिमी बारिश हुई, जिसके कारण उच और हेरान नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया और निचले इलाकों में बाढ़ आई गई।

