Delhi: दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई ठंड, घने कोहरे के बीच हवा की गुणवत्ता 400 पार; गंभीर श्रेणी में AQI

Delhi: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार की सुबह बारिश के साथ हुई। हल्की बारिश के कारण राजधानी में ठंड बढ़ गई है। इस हफ्ते ठंड का कहर दिल्लीवालों पर बरसेगा। हल्की बूंदा-बांदी के बावजूद दिल्ली की हवा साफ नहीं हुई है। 23 दिसंबर को दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है जहां एक्यूआई 400 पार पहुंच गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार को सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 410 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर में कोहरे की एक पतली परत छाई रही, जिससे दृश्यता कम हो गई, जबकि सुबह 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हल्की बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहे।

दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिसमें वजीरपुर (464), अशोक विहार (460), मुंडका (446), बुराड़ी क्रॉसिंग (445) और आनंद विहार (443) शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, द्वारका-सेक्टर 8 (393) और नजफगढ़ (372) में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ सीमा से थोड़ा नीचे रही।

इससे पहले, वायु गुणवत्ता रविवार को और खराब हो गई और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 409 पर पहुंच गया जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। शनिवार को एक्यूआई 370 दर्ज किया गया था, जो ‘बहुत खराब” आता है।

