Delhi: वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हिसंक विरोध प्रदर्शन, नक्सली हिडमा के समर्थन में पोस्टर; FIR दर्ज
By अंजली चौहान | Updated: November 24, 2025 08:44 IST2025-11-24T08:42:00+5:302025-11-24T08:44:33+5:30
Delhi Air Pollution: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने जाम में फंसी एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मचारियों की गुहार भी अनसुनी कर दी। जैसे ही अधिकारी उन्हें सड़क से हटाने के लिए आगे बढ़े, समूह के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर मिर्च स्प्रे से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। तीन-चार पुलिस अधिकारियों की आँखों और चेहरे पर चोटें आईं।
Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में 23 नवंबर को वायु प्रदूषण के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिसवालों पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया। प्रदर्शनकारी, जो हाल ही में मारे गए माओवादी कमांडर मादवी हिडमा के पोस्टर लिए हुए थे, दिल्ली की बिगड़ती एयर क्वालिटी पर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए इस मशहूर जगह पर जमा हुए थे।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, स्थिति तब बिगड़ गई जब कई चेतावनियों के बावजूद ग्रुप ने सड़क रोकने की कोशिश की। अधिकारियों ने उन्हें यह कहते हुए तितर-बितर करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राजधानी में विरोध प्रदर्शन की तय जगह इंडिया गेट नहीं, बल्कि जंतर-मंतर है। हालांकि, भीड़ ने हटने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर हाई-ट्रैफिक ज़ोन में आवाजाही को रेगुलेट करने के लिए लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए।
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घटनास्थल से हटाना शुरू कर दिया है। पुलिस को पूरी सख्ती के साथ लाठी चार्ज करके हटाना चाहिए!— Monu Vidrohi / मोनू विद्रोही (@Monupbh) November 24, 2025
आंदोलन की आड़ में देश के ख़िलाफ़ नारेबाजी करने की आजादी किसी को नहीं है यही भीड़ है कल से हिडमा अमर रहे के नारे लगा रही है
वायु प्रदूषण के विरोध के नाम… pic.twitter.com/DTT7JEthpx
प्रदर्शनकारियों ने पुलिसवालों पर पेपर स्प्रे किया
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक जाम में फंसी एंबुलेंस और मेडिकल स्टाफ की गुहार को भी नज़रअंदाज़ कर दिया। जैसे ही अधिकारी उन्हें सड़क से हटाने के लिए आगे बढ़े, ग्रुप के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर पुलिसवालों पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया। तीन से चार पुलिस अधिकारियों की आंखों और चेहरे पर चोटें आईं और उन्हें तुरंत इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया। इस घटना को पहले कभी नहीं हुआ, DCP (नई दिल्ली) देवेश कुमार महला ने कहा कि यह पहली बार था जब प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था संभाल रहे अधिकारियों पर मिर्च या पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया था। PTI के मुताबिक, उन्होंने कहा, "यह बहुत ही अजीब था। कई अधिकारियों की आंखों में सीधे स्प्रे किया गया। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।"
FIR दर्ज, पूरी जांच जारी
आखिरकार प्रदर्शनकारियों को C-हेक्सागन सर्कल से हटा दिया गया ताकि आगे कोई रुकावट न आए और सरकारी काम में रुकावट डालने और दूसरे संबंधित अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने यह भी कहा कि वे इस बात की जांच करेंगे कि प्रदर्शनकारियों को टॉप माओवादी लीडर मादवी हिडमा के पोस्टर कैसे मिले, जो पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश में एक एनकाउंटर में मारा गया था और क्या उन्हें बांटने के पीछे कोई संगठित कोशिश थी।
दिल्ली सबसे खराब AQI से जूझ रही है
यह हंगामा दिल्ली की खराब होती एयर क्वालिटी के बैकग्राउंड में हुआ। रविवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 391 तक पहुंच गया, जिसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया, और 19 मॉनिटरिंग स्टेशन गंभीर लेवल दिखा रहे थे। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का अनुमान है कि शहर हफ़्ते के बीच तक बहुत खराब कैटेगरी में ही रहेगा।
दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 26.7°C और कम से कम 10.4°C रिकॉर्ड किया गया, और शाम को 68% ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड की गई। IMD ने सोमवार को हल्का कोहरा और इतने ही टेम्परेचर का अनुमान लगाया है।