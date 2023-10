दिल्ली: त्योहारों से पहले एनसीआर का प्रदूषण स्तर काफी खराब, आने वाले दिनों में सांस लेना हो सकता है मुश्किल

Highlights दिल्ली-एनसीआर आने वाले दिनों में में प्रदूषण बढ़ेगा राजधानी और एनसीआर के लोगों को उतनी ही मुश्किल सांस लेने में होगी लेकिन ट्राफिक पुलिस ने बेहतर काम किया तो इससे निपटने में मदद भी मिल सकती है

नई दिल्ली: राजधानी में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में भी आईएमडी और आईआईएमटी की ओर से कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई गई है।

आईएमडी और आईआईएमटी के सुझाव पर अमल करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप-2 (श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना) कैटेगरी के तहत पाबंदी लगा दी है।

असल में आईएमडी और आईआईटीएम ने बताया था कि प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति न होने के कारण 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली की एयर क्वालिटी दिन प्रतिदिन काफी खराब हो सकती है और इसका स्तर भी गिर जाएगा।

केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) ने आज सुबह 6 बजे दिल्ली के आनंद विहार का एक्यूआई 345, आईटीओ का 309, जहांगीपुरी का 301, द्वारका सेक्टर 8 का 313 तक एक्यूआई बताया है। यह सभी बहुत ही खराब सूची में शामिल हैं। वहीं, दिल्ली में शनिवार शाम का एक्यूआई 249 रिकॉर्ड दर्ज किया गया था।

#WATCH | Overall Air Quality Index (AQI) in Delhi stands at 266, in the 'Poor' category as per SAFAR-India.



Visuals from Kartavya Path- India Gate pic.twitter.com/HLM7CcqLj6