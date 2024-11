Delhi pollution: दिल्ली में प्रदूषण के कारण प्राथमिक स्कूलों में होंगी ऑनलाइन कक्षाएं, मुख्यमंत्री आतिशी ने किया ऐलान

Highlights दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाओं में चले जाएंगे शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार शाम को प्राथमिक कक्षाओं को बंद करने का आदेश जारी किया राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 432 पर पहुंचा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद, शहर की सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए सभी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने X पर लिखा, "बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण, दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाओं में चले जाएंगे।" इसके अनुसार, शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार शाम को प्राथमिक कक्षाओं को बंद करने का आदेश जारी किया।

आदेश में कहा गया है, "दिल्ली में शिक्षा निदेशालय (डीओई), एमसीडी, एनडीएमसी और डीसीबी के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए स्कूलों में शारीरिक कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया जाता है। स्कूलों के प्रमुखों को अगले आदेश तक इन कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।"

Due to rising pollution levels, all primary schools in Delhi will be shifting to online classes, until further directions.