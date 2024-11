Delhi Pollution: प्रदूषण की वजह से दिल्ली में अब सरकारी कार्यालयों में अलग-अलग समय पर होगा काम, चेक करें डिटेल्स

Delhi Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से केंद्र, एमसीडी और शहर के सरकारी कार्यालयों में अलग-अलग समय पर काम होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करना है। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार तीन दिनों तक "गंभीर" श्रेणी में बनी हुई है।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए बताया, "यातायात की भीड़ और उससे जुड़े प्रदूषण को कम करने के लिए, दिल्ली भर के सरकारी कार्यालय अलग-अलग समय पर खुलेंगे: 1. दिल्ली नगर निगम: सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक 2. केंद्र सरकार: सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक 3. दिल्ली सरकार: सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक"

दिल्ली में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा लगाए गए GRAP स्टेज III प्रतिबंधों के साथ सुबह की शुरुआत हुई, क्योंकि शहर की वायु गुणवत्ता "गंभीर" बनी हुई है। सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 411 पर था, जो 400-500 की "गंभीर" श्रेणी के भीतर था।

To reduce traffic congestion and associated pollution, Govt offices across Delhi will be following staggered timings:

1. Municipal Corporation of Delhi: 8:30am to 5pm

2. Central Govt: 9am to 5:30pm

3. Delhi Govt: 10am to 6:30pm