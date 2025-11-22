Delhi Pollution: दिल्ली में ‘बहुत खराब’ AQI के बीच स्टेज 3 के तहत ग्रैप 4 के उपाय किए जाएंगे

नई दिल्ली: कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने कहा है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 'बहुत खराब' कैटेगरी में बना हुआ है, इसलिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Grap) के स्टेज 4 के कुछ उपाय Grap 3 के तहत किए जाएंगे।

ग्रैप 3 उपायों में बदलावों की घोषणा करते हुए, CAQM ने 19 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्ज़र्वेशन का ज़िक्र किया, जिसमें उसने कमीशन से “दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के लिए स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह-मशविरा करके प्रोएक्टिव एक्शन लेने” को कहा था।

Grap 4 के कौन से उपाय GRAP 3 के तहत किए जा रहे हैं?

CAQM के अनुसार, Grap 4 के नीचे दिए गए उपायों को Grap 3 के तहत लाया जाएगा:

* NCR राज्य सरकारें / GNCTD पब्लिक, म्युनिसिपल और प्राइवेट ऑफिस को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने और बाकी को घर से काम करने की इजाज़त देने पर फैसला लेंगी।

*केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के ऑफिस में कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाज़त देने पर सही फैसला ले सकती है।

दिल्ली में AQI 360 रिकॉर्ड किया गया

शनिवार सुबह, दिल्ली में कुल AQI 360 रिकॉर्ड किया गया, आने वाले दिनों में हालात और खराब होने की संभावना है। मिनिस्ट्री ऑफ़ अर्थ साइंसेज़ के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने कहा है कि रुकी हुई हवाओं और विंटर इनवर्जन की वजह से, अगले छह दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी 'गंभीर' में जा सकती है और 'बहुत खराब' से 'गंभीर' ज़ोन में रह सकती है।

सुबह 10 बजे तक, दिल्ली का 24 घंटे का रोलिंग एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 361 था, जिसे “बहुत खराब” कैटेगरी में रखा गया और यह प्रदूषण के “गंभीर” बैंड के करीब था। यह शुक्रवार शाम के 24 घंटे के एवरेज AQI 364 से थोड़ा कम था।

दिल्ली में Grap 3 के तहत दूसरी पाबंदियां

दिल्ली में Grap 3 अभी भी लागू है, जिसमें गैर-ज़रूरी कंस्ट्रक्शन, तोड़-फोड़ और कुछ गाड़ियों की कैटेगरी, जिसमें भारत स्टेज (BS)-IV (एमिशन स्टैंडर्ड) कैटेगरी से नीचे की गाड़ियां शामिल हैं, पर रोक है, इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे बाहर कम निकलें, खासकर सुबह और देर शाम के समय।

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सभी स्कूलों और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई भी स्पोर्ट्स या दूसरी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी न करने का निर्देश दिया।

