Delhi: न्यू ईयर से पहले दिल्ली पुलिस का एक्शन, 150 लोग गिरफ्तार, हथियार और ड्रग्स जब्त

Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए साल से पहले पुलिस मुश्तैदी से कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने दिल्ली में रातों-रात की गई कार्रवाई में सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साउथ ईस्ट जिले की पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत एक पहले से की गई कार्रवाई में लगभग दो दर्जन अवैध हथियार, लाखों रुपये कैश, अवैध शराब, ड्रग्स और चोरी का सामान जब्त किया।

इस कार्रवाई का मकसद त्योहारों के दौरान अपराधों को रोकना था। परेशानी पैदा करने वाले संदिग्धों का पता लगाने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए संवेदनशील इलाकों में एक साथ छापे मारे गए।

पुलिस ने बताया कि कड़ी सुरक्षा अभियान के दौरान कम से कम 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और बताया कि ये गिरफ्तारियां आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, NDPS एक्ट और गैंबलिंग एक्ट सहित अलग-अलग कानूनों के तहत की गईं। इसके अलावा, नए साल के दौरान अपराध-मुक्त जश्न सुनिश्चित करने के लिए 504 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने अलग-अलग आरोपियों से 21 अवैध हथियार, 27 वाहन, 12,000 से ज़्यादा शराब की बोतलें, लगभग 2.5 लाख रुपये कैश और 7 किलो गांजा भी जब्त किया।

पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत लगभग 116 "बुरे चरित्र" या आदतन अपराधियों को हिरासत में लिया गया। 10 संपत्ति अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया।

इस अभियान का फोकस वाहन चोरी के नेटवर्क को खत्म करने पर भी था। यह सुनिश्चित करने के लिए पांच ऑटो-लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया कि जश्न मनाने वालों को त्योहारों के दौरान कोई परेशानी न हो। इसके अलावा, छापों के दौरान 231 दोपहिया वाहन और एक चार पहिया वाहन भी जब्त किया गया।

जब्त किए गए सामान में 21 देसी पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू भी शामिल थे। आरोपियों से 12,000 से ज़्यादा क्वार्टर अवैध शराब और 6 किलो गांजा भी बरामद किया गया।

जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई में, पुलिस ने छापों के दौरान 2.3 लाख रुपये कैश बरामद किया। लगभग 210 चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।

इसके अलावा, पुलिस ने एहतियाती उपायों के तहत कुल 1,306 लोगों को भी हिरासत में लिया।

