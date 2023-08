दिल्लीः किशोरी के साथ बलात्कार के आरोपी डिप्टी डायरेक्टर और उसकी पत्नी अरेस्ट, जानें पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने क्या कहा

Highlights महिला एवं बाल विकास विभाग में निदेशक और दूसरी आरोपी उनकी पत्नी सीमा रानी हैं। किशोरी के साथ बलात्कार के सिलसिले में दिल्ली सरकार के अधिकारी पर नकेल कसा गया है। पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है।

दिल्लीः दिल्ली पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी दिल्ली सरकार के अधिकारी परमोदय खाका (51 साल) और उसकी पत्नी सीमा रानी (50 साल) को अरेस्ट किया गया है। किशोरी के साथ बलात्कार के सिलसिले में दिल्ली सरकार के अधिकारी पर नकेल कसा गया है।

डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सागर सिंह कलसी ने कहा कि नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में निदेशक और दूसरी आरोपी उनकी पत्नी सीमा रानी हैं। जांच जारी है।

