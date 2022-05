Delhi New LG: विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने, अनिल बैजल की जगह लेंगे

Highlights सक्सेना ने 27 अक्टूबर, 2015 को केवीआईसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। दिल्ली में तीन विषय भूमि, सेवाएं और कानून व्यवस्था सीधे उपराज्यपाल के दायरे में आते हैं। अनिल बैजल और आम आदमी पार्टी नीत सरकार का बड़ा टकराव जून 2018 में हुआ था।

Delhi New LG: खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना को सोमवार को दिल्ली का नया उपराज्यपाल (एलजी) नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने बयान में कहा कि सक्सेना अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे।

सक्सेना, अनिल बैजल का स्थान लेंगे, जिन्होंने ''निजी कारणों'' का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया, ''भारत के राष्ट्रपति को विनय कुमार सक्सेना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है।''

सक्सेना ने 27 अक्टूबर, 2015 को केवीआईसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल होंगे। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग के अचानक इस्तीफा देने के बाद 1969 बैच के आईएएस अधिकारी बैजल को दिसंबर 2016 में दिल्ली का 21वां उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था।

Vinai Kumar Saxena to be the Lt. Governor of Delhi with effect from the date he assumes charge of his office, reads a statement of Press Secretary to the President