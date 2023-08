दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में सुबह हुई भारी बारिश, अगले तीन-चार दिन अधिक वर्षा होने की संभावना

Highlights शनिवार को नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के विभिन्न हिस्सों में सुबह भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले तीन से चार दिनों में दिल्ली में घने बादलों के साथ बारिश हो सकती है। तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर का मौसम अजीब रंग दिखा रहा है। दोपहर में उमस और सुबह-शाम बारिश हो रही है। शनिवार को नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के विभिन्न हिस्सों में सुबह भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले तीन से चार दिनों में दिल्ली में घने बादलों के साथ बारिश हो सकती है। तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।

मौसम विभाग ने शनिवार को करावल नगर, सिविल लाइंस, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, सीलमपुर, शहादरा, विवेक विहार, लाल किला, प्रीत विहार, राजीव चौक, आईटीओ, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लोदी रोड, नेहरू स्टेडियम, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, मालवीय नगर, कालकाजी और तुगलकाबाद सहित दिल्ली के कुछ स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश के साथ तूफान की भविष्यवाणी की है।

नोएडा में भी वीकेंड पर बारिश होने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम 32 डिग्री दर्ज किया गया है। इस सप्ताहांत दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों क्रमशः 34 और 26 डिग्री पर रह सकते हैं। 6 अगस्त को कुछ बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। बादल छाए रह सकते हैं।

