दिल्ली-एनसीआर में जहरीले स्मॉग की चादर, कई इलाकों में एयर क्वालिटी बहुत खराब, देखिए लिस्ट

December 8, 2025 09:17 IST

आनंद विहार इलाके के आस-पास AQI 354 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है।

Highlightsअक्षरधाम के आस-पास AQI 354 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है।CPCB के मुताबिक इलाके के आस-पास AQI 294 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है।इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आस-पास स्मॉग की एक परत छाई हुई है।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई हुई है। CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के मुताबिक, इलाके के आसपास AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 326 दर्ज किया गया है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। आज सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आस-पास स्मॉग की एक परत छाई हुई है। CPCB के मुताबिक इलाके के आस-पास AQI 294 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। अक्षरधाम के आस-पास AQI 354 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। आनंद विहार इलाके के आस-पास AQI 354 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है।

