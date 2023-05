IMD: चिलचिलाती गर्मी से दिल्ली-NCR को मिली बड़ी राहत, कल शाम से तेज आंधी के साथ हो रही मूसलाधार बारिश, 10 उड़ानें प्रभावित

By भाषा | Published: May 31, 2023 07:23 AM

बता दें कि पूरे शहर में तेज हवाओं और बारिश के कारण कई पैदल यात्री इधर-उधर दौड़ते दिखाई दिए जबकि वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। मौसम कार्यालय ने बुधवार के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया है।

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो

