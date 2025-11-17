दिल्ली की हवा बेहद खराब, AQI 400 से ऊपर, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: November 17, 2025 20:40 IST2025-11-17T20:37:15+5:302025-11-17T20:40:50+5:30

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सोमवार को मामूली सुधार हुआ और एक्यूआई 351 दर्ज किया गया, जो अब भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है, जबकि वजीरपुर और बवाना क्षेत्र 400 से ऊपर के एक्यूआई के साथ 'गंभीर' श्रेणी में बने रहे।

Delhi Ncr air quality is very poor, AQI is above 400, watch the video | दिल्ली की हवा बेहद खराब, AQI 400 से ऊपर, देखें वीडियो

दिल्ली की हवा बेहद खराब, AQI 400 से ऊपर, देखें वीडियो

Highlightsदिल्ली की हवा बेहद खराब, AQI 400 से ऊपर, देखें वीडियो

Delhi Pollution: दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सोमवार को मामूली सुधार हुआ और एक्यूआई 351 दर्ज किया गया, जो अब भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है, जबकि वजीरपुर और बवाना क्षेत्र 400 से ऊपर के एक्यूआई के साथ 'गंभीर' श्रेणी में बने रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा, 24 घंटे का औसत 351 रहा, जो रविवार को दर्ज 377 से थोड़ा बेहतर है। सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़ों से पता चला कि केवल दो निगरानी स्टेशनों - वजीरपुर और बवाना में एक्यूआई रीडिंग 400 से ऊपर 'गंभीर' श्रेणी में दिखाई दी, यह आंकड़ा वजीरपुर में 405 और बवाना में 407 रहा। इसके विपरीत, शहर के 39 में से 11 स्टेशनों ने रविवार को 'गंभीर' एक्यूआई दर्ज किया।

सीपीसीबी मानकों के अनुसार, 0 और 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है। इस बीच, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे द्वारा वायु गुणवत्ता विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली, निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) ने दिखाया कि सोमवार को शहर के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान लगभग 18 प्रतिशत था, जबकि पराली जलाने का योगदान 8.2 प्रतिशत था। मंगलवार के लिए, इन मापदंडों के दिल्ली के प्रदूषण में क्रमशः 17.9 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत योगदान देने का अनुमान है। रविवार को उपग्रह से लिए गए चित्रों के अनुसार पंजाब में 95, हरियाणा में 47 और उत्तर प्रदेश में 461 खेतों में आग लगने की घटनाओं का पता चला। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, शहर का एक्यूआई अगले छह दिनों तक 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है।

English summary :
Delhi NCR air quality, Delhi AQI, Delhi pollution levels, Delhi air pollution, AQI today Delhi, Delhi smog, Delhi pollution index, Air quality forecast Delhi, Delhi environment quality


Web Title: Delhi Ncr air quality is very poor, AQI is above 400, watch the video

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :delhi pollutionDelhi Pollution Control CommitteeNoidaAir pollutionदिल्ली प्रदूषणनॉएडावायु प्रदूषण