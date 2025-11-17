Highlights दिल्ली की हवा बेहद खराब, AQI 400 से ऊपर, देखें वीडियो

Delhi Pollution: दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सोमवार को मामूली सुधार हुआ और एक्यूआई 351 दर्ज किया गया, जो अब भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है, जबकि वजीरपुर और बवाना क्षेत्र 400 से ऊपर के एक्यूआई के साथ 'गंभीर' श्रेणी में बने रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा, 24 घंटे का औसत 351 रहा, जो रविवार को दर्ज 377 से थोड़ा बेहतर है। सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़ों से पता चला कि केवल दो निगरानी स्टेशनों - वजीरपुर और बवाना में एक्यूआई रीडिंग 400 से ऊपर 'गंभीर' श्रेणी में दिखाई दी, यह आंकड़ा वजीरपुर में 405 और बवाना में 407 रहा। इसके विपरीत, शहर के 39 में से 11 स्टेशनों ने रविवार को 'गंभीर' एक्यूआई दर्ज किया।

सीपीसीबी मानकों के अनुसार, 0 और 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है। इस बीच, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे द्वारा वायु गुणवत्ता विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली, निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) ने दिखाया कि सोमवार को शहर के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान लगभग 18 प्रतिशत था, जबकि पराली जलाने का योगदान 8.2 प्रतिशत था। मंगलवार के लिए, इन मापदंडों के दिल्ली के प्रदूषण में क्रमशः 17.9 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत योगदान देने का अनुमान है। रविवार को उपग्रह से लिए गए चित्रों के अनुसार पंजाब में 95, हरियाणा में 47 और उत्तर प्रदेश में 461 खेतों में आग लगने की घटनाओं का पता चला। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, शहर का एक्यूआई अगले छह दिनों तक 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है।

