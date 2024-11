Delhi-NCR Air Pollution: जहरीली हवा से दिल्लीवालों को आसानी से नहीं मिलेगा छुटकारा, 10 नवंबर तक स्मॉग का असर; वायु गुणवत्ता में गिरावट जारी

Delhi-NCR Air Pollution: मौसम बदलने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने का सिलसिला जारी है। दिवाली के बाद से दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है जिससे लोगों को सांस लेने और बाहर निकलने में समस्या हो रही है। राजधानी और इसके पड़ोसी शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर कई स्थानों पर 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी को पार कर गया है। दिल्ली के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से अधिक हो गया है, जो निवासियों के लिए खतरनाक स्थिति को दर्शाता है।

इसी तरह हरियाणा के गुरुग्राम में AQI 499 अंक पर पहुंच गया और 'गंभीर प्लस' श्रेणी को छू गया, जबकि उत्तर प्रदेश के नोएडा में AQI 297 के साथ 'खराब' वायु गुणवत्ता और ग्रेटर नोएडा में AQI 346 के साथ 'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता देखी गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के 39 निगरानी स्टेशनों में से 11 ने AQI का स्तर 400 से अधिक दर्ज किया, जो उन्हें 'गंभीर' प्रदूषण श्रेणी में रखता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों से थोड़ी राहत मिलने के संकेत मिलते हैं, कम से कम 10 नवंबर तक शहर में धुंध छाए रहने की उम्मीद है। मंगलवार की सुबह, मुंडका में AQI 466 तक बढ़ गया, DIT में स्तर 442, आनंद विहार में 438 दर्ज किया गया और न्यू सरूप नगर में 395 की सूचना दी गई।

अन्य स्थानों को भी इसी तरह के गंभीर स्तरों का सामना करना पड़ा, कोहाट एन्क्लेव में 384, भलस्वा लैंडफिल में 368, LIC कॉलोनी में 364 और रोहिणी में 391। अन्य क्षेत्रों जैसे पूसा (325), लोनी (324), अलीपुर (320), अशोक विहार (318), द्वारका (316), जनकपुरी (306), हस्तसाल (307), और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (309) में AQI का स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।

Watch: Pollution levels in Delhi are worsening, with the air quality index (AQI) reaching 415 this morning in areas between Geeta Colony and Shakarpur in East Delhi pic.twitter.com/b2g5mVSOl0