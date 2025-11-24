Delhi Air Pollution: दिल्ली में न्यूनतम तापमान औसत से नीचे, वायु प्रदूषण से कोई राहत नहीं

Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में रही और समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 396 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने यह जानकारी दी। न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो मौसम के औसत से दो डिग्री कम है, जबकि सुबह साढ़े आठ बजे न्यूनतम आर्द्रता 97 प्रतिशत दर्ज की गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, साथ ही मध्यम कोहरा रहने का पूर्वानुमान है। सीपीसीबी मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को "अच्छा", 51 से 100 को "संतोषजनक", 101 से 200 को "मध्यम", 201 से 300 को "खराब", 301 से 400 को "बहुत खराब" और 401 से 500 को "गंभीर" माना जाता है।

