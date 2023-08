Independence Day 2023: स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 5 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो, 14 अगस्त से स्टेशनों पर पार्किंग रहेंगे बंद

Highlights स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने एक एलान किया है। डीएमआरसी ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 5 बजे मेट्रो चलेगी। यही नहीं 14 अगस्त से स्टेशनों पर पार्किंग भी नहीं होगी और सुरक्षा के लिए इसे बंद रखा जाएगा।

नई दिल्ली: देश भर में 77वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां काफी तेजी से चल रही है और इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था साथ ही लोगों को कुछ तकलीफ न हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो ने यह एलान किया है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन मेट्रो की सेवाएं अपने सामान्य समय से जल्दी शुरू होगी।

दिल्ली मेट्रो ने एलान स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग ने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर किया है। यही नहीं 14 अगस्त को लेकर भी कुछ नियम जारी किए है। बता दें कि 15 अगस्त यानी मंगलवार को पूरे देश में बड़े ही धूमधान से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन स्कूल और ऑफिसों में कई आयोजन भी किए जाएंगे।

डीएमआरसी के अनुसार, 15 अगस्त 2023 यानी मंगलवार मेट्रो की सेवाएं सुबह छह बजे शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाली यात्रियों को उसमें भाग लेने में कोई दिक्कत न हो। यही नहीं 15 अगस्त की सुबह छह बजे तक हर 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेन मिलेगी।

To facilitate passengers to attend the Independence Day ceremony on 15th August 2023 (Tuesday), Delhi Metro train services on all Lines will start from 5AM from all terminal stations. The trains will run with a frequency of 30 minutes on all the Lines till 6AM.