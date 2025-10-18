Delhi Metro Train Timings Revised Diwali 2025: दिवाली से पहले दिल्ली की सड़कों पर महाजाम?, डीएमआरसी ने किया बदलाव, जानें से पहले देख लें शेयडूल
Delhi Metro Train Timings Revised Diwali 2025: दिवाली के त्योहार के लिए ट्रेनों के समय में बदलाव किये जाने की शनिवार को घोषणा की।
Delhi:दिवाली से पहले दिल्ली की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शनिवार (18 अक्टूबर) को अपनी संशोधित ट्रेन समय-सारिणी की घोषणा की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने दिवाली के त्योहार के लिए ट्रेनों के समय में बदलाव किये जाने की शनिवार को घोषणा की। डीएमआरसी के अनुसार, दिवाली की पूर्व संध्या (रविवार) को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सेवाएं सामान्य से एक घंटा पहले, सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 6 बजे से शुरू होंगी।
डीएमआरसी ने कहा कि दिवाली के दिन 20 अक्टूबर (सोमवार) को आखिरी मेट्रो ट्रेन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी लाइन के टर्मिनल स्टेशनों से रात 10 बजे रवाना होगी, जो नियमित समय रात 11 बजे से एक घंटा पहले होगी। डीएमआरसी के अनुसार, शेष अवधि के दौरान सभी मार्ग पर मेट्रो ट्रेनें सामान्य समय सारणी के अनुसार परिचालित होंगी।
दिवाली के त्योहार के अवसर पर, 20 अक्टूबर, 2025 (सोमवार) को अंतिम मेट्रो ट्रेन सेवा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से रात 10:00 बजे शुरू होगी। दिवाली के दिन शेष दिन मेट्रो ट्रेन सेवाएं सभी लाइनों पर नियमित प्रारंभ समय से सामान्य रूप से चलेंगी।
2025 में दिवाली कब है?
दिवाली सोमवार, 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कार्तिक अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर की दोपहर से शुरू होकर 21 अक्टूबर की शाम को समाप्त होगी। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के प्रदोष काल में पड़ता है, जिससे 20 अक्टूबर दिवाली उत्सव का मुख्य दिन बन जाता है।