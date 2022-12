Delhi MCD polls Result: दिल्ली एमसीडी में चलेगी झाड़ू या खिलेगा कमल? आज आएंगे नतीजे, वोटों की गिनती शुरू

Highlights राष्ट्रीय राजधानी में 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी में 250 वार्डों के लिए 1349 उम्मीदवार मैदान में थे। ताजा परिसीमन अभ्यास के बाद यह पहला निकाय चुनाव था।

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव के लिए वोटों के परिणाम आज सामने आएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्य मुकाबले में आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आमने-सामने हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान हुआ था, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत मतदान हुआ था और कुल 1,349 उम्मीदवार मैदान में थे। उच्च-दांव वाले निकाय चुनावों को मोटे तौर पर भाजपा, आप और कांग्रेस के बीच तीन-तरफा मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है।

The counting of votes for the #MCDElections2022 begins in Delhi. Visuals from CWG Village Sports Complex. pic.twitter.com/QGFKN505pj