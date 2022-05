दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस्तीफा सौंपा, जानें कारण

Highlights नजीब जंग के अचानक इस्तीफे के बाद दिसंबर 2016 में उपराज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। आईएएस अधिकारी बैजल 5 साल और 4 महीने से अधिक लंबे कार्यकाल के लिए दिल्ली एलजी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के तहत केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्य किया है।

Lieutenant Governor of Delhi Resigned: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस्तीफा सौंपा है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। कई मामले में केजरीवाल सरकार से टकराव की खबर आ रही थीं।

1969 बैच के आईएएस अधिकारी बैजल 5 साल और 4 महीने से अधिक लंबे कार्यकाल के लिए दिल्ली एलजी रहे। इससे पहले वे कई प्रतिष्ठित पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के तहत केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्य किया है। बसों की खरीद पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।

Delhi LG Anil Baijal resigns citing personal reasons. He has sent his resignation to the President: Sources



(file pic) pic.twitter.com/lmVxTdv8ZD