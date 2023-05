दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के निर्देशों के कार्यान्वयन पर लगाई रोक, अपने विभागों को जारी किया सर्कुलर, जानें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 17, 2023 07:31 AM

सर्कुलर में विभागाध्यक्षों को उपराज्यपाल द्वारा सीधे जारी किए गए निर्देशों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और प्रभारी मंत्रियों के अगले निर्देश तक उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा गया है।

