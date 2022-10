दिल्ली सरकार ने सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच ऑटो रिक्शा, टैक्सी का किराया बढ़ाया, जानें नया भाड़ा

Highlights ऑटो लेने वाले सवारियों को शुरुआती 1.5 किमी के लिए मौजूदा 25 रुपये के बजाय 30 रुपये का भुगतान करना होगा बाद के प्रत्येक किमी के लिए यात्री को 9 रुपये के बजाय 11 रुपये का भुगतान करना होगा बिना एयर कंडीशन एसी वाली टैक्सियों के लिए न्यूनतम किराये के बाद यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपये देने होंगे

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच ऑटो रिक्शा और टैक्सी का किराया बढ़ा दिया गया है। यह किराया दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा शुक्रवार को बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक, ऑटो लेने वाले कम्यूटर को शुरुआती 1.5 किमी के लिए मौजूदा 25 रुपये के बजाय 30 रुपये का भुगतान करना होगा। बाद के प्रत्येक किमी के लिए यात्री को 9 रुपये के बजाय 11 रुपये का भुगतान करना होगा।

बिना एयर कंडीशन (एसी) वाली टैक्सियों के लिए न्यूनतम किराये के बाद यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपये देने होंगे। पहले यह शुल्क 14 रुपये प्रति किलोमीटर था। वहीं, एसी टैक्सियों के लिए लोगों को न्यूनतम किराये के बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने होंगे। पहले यह किराया 16 रुपये प्रति किलोमीटर था।

दरअसल, सरकार का फैसला लगभग दो लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए एक राहतभरा है, जिन्हें हाल ही में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अधिक लागत वहन करना पड़ा था। दिल्ली सरकार की मंजूरी से ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के नए किराए आने वाले हफ्तों में अधिसूचित होने के बाद लागू होंगे। ऑटो किराए को आखिरी बार 2020 में संशोधित किया गया था, जबकि टैक्सी के लिए यह 2013 में किया गया था।

Delhi government approves revised fares for Auto Rickshaws and Taxis in Delhi pic.twitter.com/AhukmleoBv