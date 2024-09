Delhi govt bans firecrackers: दिवाली में नहीं छोड़ेंगे पटाखा!, 1 जनवरी 2025 तक उत्पादन और बिक्री पर रोक

Highlights Delhi govt bans firecrackers: प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। Delhi govt bans firecrackers: प्रतिबंध में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री एवं आपूर्ति पर भी पाबंदी रहेगी। Delhi govt bans firecrackers: भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी एक जनवरी 2025 तक लागू रहेगी।

Delhi govt bans firecrackers: दिल्ली सरकार ने आगामी ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के उत्पादन, बिक्री तथा उपयोग पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बयान में कहा कि प्रतिबंध में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री एवं आपूर्ति पर भी पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी।

Delhi govt bans production, storage, sale and use of firecrackers till January 1 to combat air pollution: Environment Minister Gopal Rai