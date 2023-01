दिल्ली सरकार ने बढ़ाया ऑटो-टैक्सी का किराया, चेक करें नए रेट, जनता की जेब पर बढ़ेगा बोझ

Highlights दिल्ली सरकार ने ऑटो-टैक्सी किराए की नई दरें जारी कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने बुधवार को ऑटो-टैक्सी किराए की नई दरों को अधिसूचित किया।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ऑटो-टैक्सी किराए की नई दरें जारी कर दी हैं। सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच ऑटो और टैक्सी मालिकों को राहत देने के लिए बुधवार को ऑटो-टैक्सी किराए की नई दरों को अधिसूचित किया।

जानकारी के अनुसार, ऑटो मीटर अब 25 रुपये के बजाय 30 रुपये पर डाउन होगा और उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया 9.5 रुपये के बजाय 11 रुपये होगा।

Passengers will now have to pay Rs 17 per kilometre for non-AC taxis after a minimum fare of Rs 40. Earlier this fee was Rs 14 per kilometre. While the AC taxi fare has been increased from Rs 16 per km to Rs 20 per km.