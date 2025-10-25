Delhi: छठ पूजा से पहले अच्छी खबर, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास का घाट 5 साल बाद फिर से खुला

नई दिल्ली: देश में छठ पूजा के जश्न से पहले, दिल्ली सरकार ने राजधानी के पूर्वी हिस्से में यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास छठ पूजा घाट को फिर से खोलने की इजाज़त दे दी है। यह इजाज़त रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने तब दी, जब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अधिकारियों से बात की और छठ पूजा घाट को फिर से खुलवाया।

एक रिलीज़ में, बीजेपी ने कहा कि सचदेवा ने पूर्वी दिल्ली के पूर्वांचल समुदाय के कई निवासियों के अनुरोध पर अधिकारियों से बात करके घाट को फिर से खुलवाया। पार्टी के बयान के अनुसार, दिल्ली बीजेपी प्रमुख ने दावा किया कि छठ पूजा घाट को पिछली आप सरकार ने 2020 में बंद कर दिया था।

बयान में कहा गया है कि पूर्वांचल समुदाय के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को सचदेवा से मुलाकात की और उन्हें यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास छठ पूजा घाट के बंद होने के बारे में बताया।

बिहार जागरण मंच के सदस्यों ने वीरेंद्र सचदेवा से इस छठ घाट को फिर से खुलवाने में मदद करने की अपील की। रिलीज़ के अनुसार, सचदेवा ने तुरंत अधिकारियों से बात की और घाट के रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की इजाज़त ले ली।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा

पिछली अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए सचदेवा ने कहा कि उसने त्योहारों में रुकावटें पैदा कीं। सचदेवा ने कहा, "केजरीवाल सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों में रुकावटें पैदा करती थी, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार हर त्योहार को जोश और उत्साह के साथ मना रही है।"

छठ पूजा घाट फिर से खुला: किसे फायदा होगा?

प्रेस रिलीज़ में, बीजेपी ने कहा कि यमुना बैंक मेट्रो के पास छठ पूजा घाट के दोबारा बनने से लक्ष्मी नगर और पांडव नगर जैसे आस-पास के इलाकों में रहने वाले बिहार समुदाय को फायदा होगा। सचदेवा ने कहा, "इस घाट को फिर से खोलकर और छठ के लिए तैयार करके, हमने लक्ष्मी नगर और पांडव नगर सहित 4-5 किमी के दायरे में रहने वाले बिहारी समुदाय की इच्छाओं को पूरा किया है।"

छठ पूजा 2025 कब है?

छठ पूजा, जो सूर्य देव को समर्पित एक प्रमुख त्योहार है, दिवाली के छह दिन बाद कार्तिक महीने के छठे दिन मनाई जाती है। छठ पूजा का सेलिब्रेशन 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू हो चुका है।

लाखों भक्त नदियों, तालाबों, जलाशयों और झीलों के किनारे डूबते सूरज को अर्घ्य देंगे। 26 अक्टूबर को 'खरना' मनाया जाएगा, जबकि अगले दिन 'संध्या अर्घ्य' और 28 अक्टूबर को 'उषा अर्घ्य' दिया जाएगा।

