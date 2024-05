Delhi Fire Accident: हैलो सर आग लग गई है, प्रतिदिन 200 कॉल, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा

Highlights दिल्ली में आग लगने की कॉल ने मारा दोहरा शतक दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि 70 फीसदी आग बिजली के कारण लगती है दिल्ली अग्निशमन विभाग को गोदामों से संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों से आग लगने की कॉल मिल रही है

Delhi Fire Accident: राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटना बढ़ गई है। विवेक विहार, कृष्णा नगर सहित मधु विहार इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है। इधर, राजधानी दिल्ली में तापमान का पारा लगातार बढ़ रहा है और आग लगने की घटना भी बढ़ गई है। आग लगने के पीछे क्या वजह है और इसे कैसे काबू किया जाए।

#WATCH | Delhi Fire Department Director Atul Garg says, "...70% of the fire is due to electric reasons... It's not about training only but awareness. I appeal to the people that whenever fire catches don't try to do firefighting, you can't do that. Inform the fire department and… pic.twitter.com/YtfMK3DvI8