मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को दो दिन के भीतर सभी सबूत जमा करने को कहा

नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

कोर्ट ने ईडी को 8 मई तक CD/DVD/पेन ड्राइव में सप्लीमेंट्री चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी फाइल करने के लिए भी कहा है। वहीं ईडी के लिए विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय से कहा कि जांच में पाया गया है कि मनीष सिसोदिया के द्वारा आबाकारी मंत्री रहते हुए अब तक करीब 622 करोड रुपये अपराध की आय (Proceeds of Crime) का पता चला है।

Delhi Excise policy case | Rouse Avenue court lists the supplementary chargesheet filed against AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia for consideration on May 10.



The court has also asked the ED to file the soft copy of the supplementary chargesheet in CD/DVD/Pen… pic.twitter.com/RUI43PweGr