Delhi Excise Policy Case: 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, बोले- मुझे समझ नहीं आ रहा कि..

Highlights 17 महीने तक हिरासत में रहने के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की रिहाई हुई है दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार को जमानत दी आप नेता ने रिहा होने के बाद कहा, मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दी। जमानत के कुछ घंटों बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जेल से बाहर आए। बिना किसी सुनवाई के 17 महीने तक हिरासत में रहने के बाद उनकी रिहाई हुई है। सिसोदिया का स्वागत करने के लिए आप नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ तिहाड़ जेल के बाहर एकत्र हुई, जहां उनका स्वागत 'भारत माता की जय' और 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारों के साथ किया गया।

रिहाई के बाद समर्थकों और मीडिया को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, "जब से सुबह यह आदेश आया है, तब से मेरा रोम-रोम बाबा साहब का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बाबा साहब का यह ऋण कैसे चुकाऊंगा।" उन्होंने कहा, "पिछले 17 महीनों से मैं (अकेला) जेल में नहीं था, बल्कि हर दिल्लीवासी और दिल्ली के स्कूली बच्चे भावनात्मक रूप से मेरे साथ थे। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसने संविधान की शक्ति का इस्तेमाल करके तानाशाही के मुंह पर तमाचा मारा।"

