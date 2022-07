Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति पर सख्त हुए एलजी सक्सेना, अधिकारी और नौकरशाह के खिलाफ करेंगे उचित कार्रवाई, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights मुख्य सचिव द्वारा इस महीने की शुरुआत में सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर की गई है। मनीष सिसोदिया दिल्ली की आप सरकार में आबकारी मंत्री भी हैं। शराब माफियाओं को 10 फीसदी के सीधे लाभ के लिए बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आबकारी नीति पर सख्त हो गए हैं। दिल्ली एलजी ने सीएस को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के अवैध संशोधन और कार्यान्वयन में अधिकारियों और सिविल सेवकों की भूमिका का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सक्सेना पहले ही केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश कर चुके हैं। उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर की थी।

Delhi LG directs CS to submit a report detailing the role of Officers and Civil Servants in the illegal amendments and implementation of the Delhi Excise Policy 2021-22. Appropriate action to be taken against erring officials: LG office Sources