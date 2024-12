Delhi Elections: 38 उम्मीदवारों की अंतिम सूची?, नई दिल्ली से केजरीवाल, कालकाजी से सीएम आतिशी और ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, देखें लिस्ट

Highlights आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ेंगी। अरविंद केजरीवाल नयी दिल्ली से लड़ेंगे।

Delhi Elections: आम आदमी पार्टी ने रविवार को आगामी दिल्ली चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी। अरविंद केजरीवाल, आतिशी, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और अमानतुल्ला खान सहित 38 उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी सुप्रीमो नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को वर्तमान विधानसभा क्षेत्र कालकाजी से उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली कैबिनेट में मंत्री सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय को क्रमशः ग्रेटर कैलाश और बाबरपुर सीटों से टिकट दिया गया है।

