Delhi Election Results 2025: मंत्री गोपाल राय, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन जीते?, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और मनीष सिसोदिया हारे

Highlights Delhi Election Results 2025: कांग्रेस लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। Delhi Election Results 2025: जंगपुरा में भाजपा के तरविंदर सिंह मारवाह से हार स्वीकार कर ली है। Delhi Election Results 2025: नयी दिल्ली सीट पर उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा के प्रवेश वर्मा को जीत मिली है।

Delhi Election Results 2025: आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी-अपनी सीट से हार चुके हैं, लेकिन आप सरकार के तीन मंत्रियों ने जीत हासिल की है। आप के कई वरिष्ठ नेताओं की हार के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन ने क्रमशः बाबरपुर, सुल्तानपुर माजरा और बल्लीमारान से जीत हासिल की। हुसैन 29,823 मतों के अंतर से जीते, राय 18,994 वोट से और अहलावत 17,126 मतों के अंतर से विजयी हुए।

दिल्ली की मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी कालकाजी सीट से जीत दर्ज की। पार्टी के एक अन्य प्रमुख नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश में भाजपा की शिखा रॉय से 3,188 मतों के अंतर से हार गए। केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। नयी दिल्ली सीट पर उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा के प्रवेश वर्मा को जीत मिली है।

#DelhiElections2025 | BJP candidate from Malviya Nagar, Satish Upadhyay collects his winning certificate after defeating AAP's Somnath Bharti



BJP will form the government in Delhi; As of now, BJP has won 38 seats and is leading on 10 seats. #DelhiElections2025pic.twitter.com/87cWfNwfWV— ANI (@ANI) February 8, 2025