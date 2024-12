Delhi Election: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा?, भाजपा-कांग्रेस ने पूर्व सीएम के पुत्र पर दांव...

Highlights वर्ष 2015 में भाजपा उम्मीदवार को 31,000 से अधिक मतों से हराया। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित के नाम की घोषणा की है। 2020 के चुनावों में जीत का अंतर घटकर 2,000 वोट रह गया।

Delhi Election: नयी दिल्ली विधानसभा सीट पर कड़ा चुनावी मुकाबला होने की संभावना है, जहां मौजूदा विधायक और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मैदान में होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा ने शनिवार को कहा कि उन्हें नयी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कांग्रेस ने इस सीट पर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संदीप दीक्षित के नाम की घोषणा की है।

Who is likely to win the New Delhi Assembly constituency in the upcoming elections?



◾Arvind kejriwal

◾Sandeep Dixit

◾Pravesh Verma#DelhiElections2025pic.twitter.com/kpxmOj04yM