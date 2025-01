Delhi Election 2025: पीएम मोदी आज दिल्ली में करेंगे वीर सावरकर कॉलेज का उद्घाटन, कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला

Delhi Election 2025: दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसके जरिए वह झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों के निवासियों के लिए 1,675 फ्लैटों और दो शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं सहित कई विकास उपायों का उद्घाटन करेंगे।

पीएम शुक्रवार को दोपहर करीब 12:10 बजे अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत झुग्गी झोपड़ी (जेजे) क्लस्टरों के निवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का दौरा करेंगे।

दोपहर करीब 12:45 बजे वे दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों के निवासियों के लिए 1,675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे।

नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा दूसरी सफल इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन परियोजना के पूरा होने का प्रतीक होगा। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली के जेजे क्लस्टरों के निवासियों को उचित सुख-सुविधाओं से युक्त बेहतर और स्वस्थ रहने का माहौल प्रदान करना है।

केंद्र सरकार द्वारा फ्लैट के निर्माण पर खर्च किए गए प्रत्येक 25 लाख रुपये के लिए, पात्र लाभार्थी कुल राशि का सात प्रतिशत से भी कम भुगतान करते हैं, जिसमें 1.42 लाख रुपये नाममात्र का योगदान और पांच साल के रखरखाव के लिए 30,000 रुपये शामिल हैं।

केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विकास को बढ़ावा देने की पहल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि मोदी नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे, जिसमें शिक्षा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में एक शैक्षणिक ब्लॉक और द्वारका में एक शैक्षणिक ब्लॉक भी होगा।

शुक्रवार को मोदी दो शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे- नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) और सरोजिनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) टाइप-II क्वार्टर।

भाजपा 2013 से शहर में सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी (आप) को इस बार हटाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों में बयानबाजी का दौर चालू है।

एक बयान में जानकारी दी गई कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने 600 से अधिक जीर्ण-शीर्ण क्वार्टरों को अत्याधुनिक वाणिज्यिक टावरों से बदलकर क्षेत्र को बदल दिया है, जो उन्नत सुविधाओं के साथ लगभग 34 लाख वर्ग फुट प्रीमियम वाणिज्यिक स्थान प्रदान करता है। इस परियोजना में जीरो-डिस्चार्ज अवधारणा, सौर ऊर्जा उत्पादन और वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसे प्रावधानों के साथ हरित भवन प्रथाओं को शामिल किया गया है।

जीपीआरए टाइप-II क्वार्टर में 28 टावर शामिल हैं, जिनमें 2,500 से अधिक आवासीय इकाइयाँ हैं, जो आधुनिक सुविधाएँ और स्थान का कुशल उपयोग प्रदान करती हैं। परियोजना के डिजाइन में वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवेज और जल उपचार संयंत्र, तथा सौर ऊर्जा से चलने वाले अपशिष्ट कॉम्पैक्टर शामिल हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन को प्रोत्साहित करते हैं।

