Revdi Culture: सिसोदिया का BJP पर हमला, कहा- 'रेवड़ी' बोलकर मजाक उड़ाने वाले चला रहे 'दोस्तवादी' मॉडल

Highlights आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भाजपा पर दोस्तवादी मॉडल का आरोप लगाया। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा- वे छात्रों को मुफ्त सरकारी शिक्षा देने में विश्वास नहीं करते

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी निशाना साधा है। शुक्रवार को भाजपा के हमले के बाद सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जन कल्याणकारी योजना को रेवड़ी बोलकर मजाक बना रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भाजपा पर दोस्तवादी मॉडल का आरोप लगाया।

सिसोदिया ने कहा, वे (भाजपा) स्कूलों और अस्पतालों को इस हद तक बर्बाद करने में विश्वास करते हैं कि लोगों को निजी स्कूलों और अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो ज्यादातर उनके दोस्तों के होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब गरीब लोग शुल्क का भुगतान करने में विफल होते हैं, तो इन निजी संस्थानों के द्वार उनके लिए बंद कर दिए जाते हैं।

प्रेसवार्ता में दिल्ली उपमुख्यमंत्री ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा, आम जनता के लिए बनी जनकल्याणकारी योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी कहकर उनका मज़ाक बनाने की एक नई राजनीति देखने को मिल रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार के केवल दो मॉडल हैं। एक तरफ जनता के टैक्स के पैसे को दोस्तों के लाखों करोड़ों के लोन और टैक्स माफ करने पर खर्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे को करोड़ों लोगों के वेलफेयर पर खर्च किया जा रहा है।

पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर पर सिसोदिया ने कहा, भाजपा का 'दोस्तवादी' मॉडल है, वे एक भी किसान का कर्ज नहीं माफ करेंगे। इस मॉडल के तहत, वे छात्रों को मुफ्त सरकारी शिक्षा देने में विश्वास नहीं करते।

They're (BJP) making fun of welfare schemes by saying it's a 'Revdi' & had a 'Dostwaadi' model, they won't waive off the loan of a single farmer. Under this model, they don't believe in giving free govt education to students: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/kx3hoSRtZ6