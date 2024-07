Medha Patkar: 23 साल पुराने मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा, जानिए पूरा मामला

Medha Patkar: दिल्ली की एक अदालत ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर 23 साल पुराने मानहानि मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को पांच महीने की कैद की सजा सुनाई है।

Delhi's Saket court sentenced Narmada Bachao Andolan activist Medha Patkar to 5 months simple imprisonment, in a defamation case filed by then KVIC Chairman V K Saxena (now Delhi LG).



The court has also directed Medha Patkar to pay a compensation of Rs. 10 lakh to V K Saxena