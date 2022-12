उमर खालिद को बहन की शादी के लिए मिली 7 दिन की अंतरिम जमानत

Highlights जमानत 23 दिसंबर से शुरू होगी और आदेश के अनुसार उमर खालिद को 30 दिसंबर को आत्मसमर्पण करना होगा उमर खालिद और खालिद सैफी पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं खालिद को इस साल अक्टूबर में दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया था

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी। दंगों को भड़काने के लिए "बड़ी साजिश" के आरोपों पर कठोर यूएपीए के आरोप में खालिद सितंबर 2020 से जेल में है। अंतरिम जमानत 23 दिसंबर से शुरू होगी और आदेश के अनुसार उमर खालिद को 30 दिसंबर को आत्मसमर्पण करना होगा।

इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया था। दोनों इस मामले में जमानत पर रिहा हो गए थे लेकिन अलग-अलग मामलों में सलाखों के पीछे हैं।

उमर खालिद और खालिद सैफी पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उमर खालिद को इस साल अक्टूबर में दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

Delhi court grants interim bail to Umar Khalid for attending his sister's marriage. He has been granted bail for the period of one week from 23rd to 30th December. He has to surrender on December 30. He is an accused in the larger conspiracy of Delhi riots of 2020.



