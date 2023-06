वीडियो: मनीष सिसोदिया को याद कर भावुक हुए केजरीवाल, भर आया गला, बोले- मनीष जी की बहुत याद आ रही है

Highlights मनीष सिसोदिया को याद कर के भावुक हो गए केजरीवाल कहा- आज मनीष जी की बहुत याद आ रही है कहा- इतने अच्छे आदमी को इन्होंने (बीजेपी ने) इतने महीनों से जेल में डाला है

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बवाना के दरियापुर गांव में नए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत की। इस दौरान केजरीवाल ने एक सभा को भी संबोधित किया। लोगों को संबोधित करने के दौरान केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले के आरोप में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को याद कर के भावुक हो गए। मंच पर ही केजरीवाल का गला भर आया और वह बोलते-बोलते अचानक चुप हो गए। हालांकि उन्होंने जलदी ही खुद को संभाल लिया।

