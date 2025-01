Delhi Chunav 25: दाहिसरा गांव में यमुना नदी घाट का दौरा?, यमुना नदी में पूजन कर जल का आचमन किया और पानी पीकर शुद्धता का प्रमाण दिया, देखें वीडियो

Highlights हरियाणा के दहिसरा गांव के समीप से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है। 10 साल में काम करने के बजाए वे अब लोगों को झूठ बोलकर डरा रहे हैं। यमुना नदी में पूजन कर पवित्र जल का आचमन किया।

Delhi Chunav 25: हरिणाया के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर के पास दाहिसरा गांव में यमुना नदी के घाट का दौरा किया। उन्होंने यमुना नदी में पूजन कर पवित्र जल का आचमन किया और बेझिझक पानी पीकर इसकी शुद्धता का प्रमाण दिया। हरियाणा के दहिसरा गांव के समीप से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठ और भ्रम फैलाना दिल्ली के पूर्व सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल की पुरानी फितरत है। पिछले 10 साल में काम करने के बजाए वे अब लोगों को झूठ बोलकर डरा रहे हैं।

#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini takes a sip of water from the Yamuna River in Delhi's Palla Village. pic.twitter.com/v1rkJXrcbQ