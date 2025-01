Delhi Chunav 25: कांग्रेस और ‘आप-दा’ ने 25 साल में दिल्ली को किया बर्बाद?, पीएम मोदी बोले- एक बार बीजेपी को सेवा करने का मौका दें, देखें वीडियो

Highlights Delhi Chunav 25: दिल्ली कह रही है - अब AAP-दा के बहाने नहीं चलेंगे। Delhi Chunav 25: दिल्ली कह रही है - अब AAP-दा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। Delhi Chunav 25: दिल्ली कह रही है - अब AAP-दा की लूट और झूठ नहीं चलेगा।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) पर हमला किया। विगत 25 सालों में दिल्लीवासियों की दो-दो पीढ़ी ‘बर्बाद’ करने का आरोप लगाया और मतदाताओं से एक बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को राष्ट्रीय राजधानी की सेवा करने का मौका देने का आग्रह किया। दिल्ली का ये क्षेत्र यमुना जी के तट पर बसा है। इस इलाके में तो बाबा श्याम गिरि भी विराजते हैं, मैं उनको नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। आप सभी को इनकी (AAP-दा वालों की) एक और चाल से सावधान रहना है।

AAP-दा को हार का एहसास हो चुका है, इनके हर विधायक को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। इसलिए AAP-दा और कांग्रेस ने पर्दे के पीछे एक दूसरे से गठबंधन कर लिया है। AAP-दा कोशिश कर रहे हैं कि उसका नहीं तो कांग्रेस का विधायक जीत जाए, ताकि बाद में मिलकर सत्ता हथियाने का काम हो जाए, ऐसे तो दिल्ली पर डबल आपदा आ जाएगी।

इसलिए आपको घर-घर जाना है और सबको कहना है कि कमल निशान पर ही वोट दें। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिएं। आप याद रखना - AAP-दा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। Working Day होने के बावजूद भी आप यहां इतनी विशाल संख्या में दोपहर के समय हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करतार नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि यह बहुत जरूरी है कि ‘विकसित भारत’ की राजधानी भी एक विकसित देश का ‘मॉडल शहर’ बने। उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली के करोड़ों नागरिक सुबह-शाम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और उसमें सब कुछ आ जाता है। यह 21वीं सदी है, इसके 25 साल बीत चुके हैं।

इसमें कांग्रेस का कार्यकाल भी था और फिर 11 साल आप-दा सरकार को मिले। लेकिन दिल्ली की समस्या तो वहीं की वहीं है। 25 साल में इन दोनों ने आपकी दो-दो पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी ने 14 साल राज किया तो किसी ने 11 साल राज किया, फिर भी वही जाम, वही गंदगी, वही टूटी-फूटी सड़कें, गलियों में बहता गंदा पानी, वही जलभराव और वही प्रदूषण है।

उन्होंने कहा, ‘‘पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, कुछ नहीं बदला। इन हालातों से दिल्ली को आपके वोट की ताकत बाहर निकाल सकती है।’’ मोदी ने कहा कि उन्हें 11 साल के लंबित काम भी पूरे करने हैं और आने वाले 25-30 साल की तैयारियां भी करनी है। उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैं दिल्लीवासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं... मोदी को दिल्ली की सेवा करने का मौका दीजिए।

मैं देशभर में बहुत कुछ कर पाया हूं। लेकिन दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया है। आपने 25 साल तक कांग्रेस भी देखी, आप-दा भी देखी। अब एक बार कमल को भी देख लीजिए, मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए।’’ ‘कमल’ भाजपा का चुनाव चिह्न है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के करोड़ों नागरिक ‘विकसित’ भारत के संकल्प को लेकर दिनरात जुटे हुए हैं और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि विकसित भारत की राजधानी भी एक विकसित देश का ‘मॉडल शहर’ बने।

उन्होंने दावा किया कि आठ तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो जो भी वादे किए गए हैं, उन्हें समय सीमा में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब - गारंटी पूरा होने की गारंटी।’’

उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील करते हुए कहा, ‘‘दिल्ली अब एक ऐसी सरकार चाहती है, जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली ऐसी सरकार चाहती है, जो हर घर नल से जल पहुंचाए और टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए।’’

