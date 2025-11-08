राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार, शहर रेड जोन में पहुंचा
By रुस्तम राणा | Updated: November 8, 2025 19:36 IST2025-11-08T19:36:54+5:302025-11-08T19:36:54+5:30
नई दिल्ली: शनिवार को दिल्ली की हवा की क्वालिटी बहुत खराब हो गई, शहर के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया - जिसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है। ज़हरीली धुंध ने देश की राजधानी को 'रेड ज़ोन' में धकेल दिया, जिससे यह देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गया।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा से पता चला कि दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI, जो शाम 4 बजे मापा गया, 361 था, जिससे यह देश भर में सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर आ गया। शुक्रवार को, शहर में 322 का AQI रिकॉर्ड किया गया था, जो उस समय देश में सबसे ज़्यादा था।
शहर के 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से कई इलाकों में प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा था। CPCB के समीर ऐप के मुताबिक, वज़ीरपुर में AQI 420, बुराड़ी में 418, विवेक विहार में 411, नेहरू नगर में 406, अलीपुर में 404 और ITO में 402 तक पहुंच गया - ये सभी 'बहुत खराब' कैटेगरी में आते हैं।
नेशनल कैपिटल रीजन में भी हवा की क्वालिटी खराब बनी रही। नोएडा में AQI 354, ग्रेटर नोएडा में 336 और गाजियाबाद में 339 रिकॉर्ड किया गया, ये सभी 'बहुत खराब' कैटेगरी में आते हैं।
शनिवार को PM2.5 और PM10 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट रहे, जिससे शहर में घना स्मॉग छाया रहा। एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) ने अनुमान लगाया कि दिल्ली के पॉल्यूशन में पराली जलाने का हिस्सा लगभग 30 परसेंट था, जबकि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 15.2 परसेंट था।
सैटेलाइट इमेज से पता चला कि शुक्रवार को पंजाब में पराली जलाने की 100 घटनाएं, हरियाणा में 18 और उत्तर प्रदेश में 164 घटनाएं हुईं। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुमानों से पता चलता है कि शहर की हवा में जल्द सुधार होने की संभावना नहीं है, आने वाले दिनों में AQI के 'बहुत खराब' कैटेगरी में रहने की उम्मीद है।
दिवाली के बाद से, दिल्ली की हवा की क्वालिटी लगातार 'खराब', 'बहुत खराब' और कभी-कभी 'गंभीर' कैटेगरी के बीच बनी हुई है। CPCB के स्टैंडर्ड के अनुसार, 0–50 के बीच AQI को “अच्छा”, 51–100 को “संतोषजनक”, 101–200 को “मध्यम”, 201–300 को “खराब”, 301–400 को “बहुत खराब”, और 401–500 को “गंभीर” माना जाता है।