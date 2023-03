लालू यादव से पूछताछ के लिए दिल्ली में मीसा भारती के घर पहुंची CBI टीम, कल पटना में राबड़ी देवी के घर पहुंची थी जांच एजेंसी

Highlights दिल्ली में मीसा भारती के घर सीबीआई की टीम, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव से पूछताछ। इससे पहले सीबीआई की टीम कल पटना में राबड़ी देवी के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची थी। जमीन के बदले नौकरी देने का यह कथित मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान का है।

नई दिल्ली: सीबीआई की टीम मंगलवार सुबह राजद सांसद मीसा भारती के घर पहुंची। सामने आई जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम लालू यादव से कथित 'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में पूछताछ के लिए पहुंची है। लालू यादव सिंगापुर से इलाज कराकर लौटने के बाद अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इससे पहले सीबीआई टीम सोमवार को राबड़ी देवी के पटना आवास पर उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी।

Delhi | A CBI team arrives at the residence of RJD MP Misa Bharti to question party chief and her father Lalu Prasad Yadav in connection with the land-for-job case. pic.twitter.com/KnTm2iPCXq