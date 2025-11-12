Highlights Delhi Blast: i20 कार डीलर हिरासत में, अकाउंट और सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी...

Delhi Blast i20 Car Dealer Detained: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने लाल किला विस्फोट मामले में फरीदाबाद के एक कार डीलर को हिरासत में लिया है। पुलिस के एक सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के सूत्र के अनुसार रॉयल कार प्लाजा के मालिक अमित को विस्फोट के तुरंत बाद फरीदाबाद पुलिस की सहायता से सेक्टर-37 स्थित उसके कार्यालय से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस सूत्र ने कहा कि अमित ने हुंडई आई20 कार की बिक्री में मदद की थी जिसका इस्तेमाल सोमवार को हुए विस्फोट में किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में हुए इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं।

पुलिस सूत्रों ने कहा, ‘‘अमित से पूछताछ की जा रही है। पुलिस गाड़ी के मालिकाना हक की पूरी कड़ी का पता लगाने और यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह संदिग्ध के हाथों में कैसे पहुंची। हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अमित के शोरूम में कार कौन लेकर आया और किसके माध्यम से डॉ. उमर नबी उनके संपर्क में आए।’’ दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ कार की बिक्री में शामिल संभावित बिचौलियों की पहचान करने के लिए डीलरशिप के रिकॉर्ड, लेनदेन विवरण और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रहा है। ऐसा बताया जाता है कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉ. उमर नबी ही उस समय कार चला रहा था जब यह विस्फोट हुआ।

English summary :

Delhi Blast i20 Car dealer detained, investigation into accounts and CCTV footage underway

Web Title: Delhi Blast i20 Car dealer detained, investigation into accounts and CCTV footage underway