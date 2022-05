Delhi: औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को मारा था, उसके नाम पर सड़क का नाम रखना शर्मनाक, BJP युवा मोर्चा ने 'औरंगजेब लेन' पर लगाया 'बाबा विश्वनाथ मार्ग' का पोस्टर

By आजाद खान | Published: May 20, 2022 07:49 AM

दिल्ली के औरंगजेब लेन पर 'बाबा विश्वनाथ मार्ग' के बैनर चिपकाने पर दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु रुखड़ ने कहा, ‘‘औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को मार डाला और उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया। सड़क का नाम उनके नाम पर रखना शर्मनाक है।’’

