Delhi Assembly Election: हर माह आधी आबादी को 2500 रुपये?, भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र, एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी, देखें मुख्य बातें

Highlights हमारा ‘संकल्प पत्र’ विकसित दिल्ली की नींव है। हर माह महिला को 2500 रुपये दिया जाएगा। भाजपा के संकल्प पत्र का शुभारंभ कर कई घोषणा की।

Delhi Assembly Election: नई दिल्ली में शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव-2025 के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का शुभारंभ कर कई घोषणा की। नड्डा ने कहा कि हर माह महिला को 2500 रुपये दिया जाएगा। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर न केवल मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। पांच फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी होने के अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि हमारा ‘संकल्प पत्र’ विकसित दिल्ली की नींव है। एलपीजी पर 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

Our 'Sankalp Patra' is foundation for developed Delhi: BJP president J P Nadda at launch of party's manifesto for Feb 5 assembly polls— Press Trust of India (@PTI_News) January 17, 2025