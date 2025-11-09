Delhi AQI: दिल्ली की हवा में घुला जहर, AQI 400 के पार; रेड जोन में कई इलाके

Delhi AQI: शहर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अलीपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 404, आईटीओ में 402, नेहरू नगर में 406, विवेक विहार में 411, वजीरपुर में 420 और बुराड़ी में 418 दर्ज किया गया।

Delhi AQI: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार 'गंभीर' स्तर पर बनी हुई है, क्योंकि शहर के कई हिस्सों में AQI 400 के पार पहुँच गया है। जहरीली धुंध ने राष्ट्रीय राजधानी को 'रेड जोन' में धकेल दिया है, जिससे यह देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गया है। 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों से पता चला है कि सुबह 6 बजे मापा गया दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 392 था। शनिवार को, शहर में 361 दर्ज किया गया था, जिससे यह देश भर के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गया। शुक्रवार को, शहर में AQI 322 दर्ज किया गया था, जो उस समय देश में सबसे अधिक था।

शहर के 38 निगरानी केंद्रों में से, कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर विशेष रूप से उच्च था। आनंद विहार में AQI 412, बुराड़ी क्रॉसिंग पर 430, ITO पर 420, मुंडका में 420, नजफगढ़ में 347, ओखला में 405, पंजाबी बाग में 415, आरके पुरम में 421, वज़ीरपुर में 436 और नरेला में 419 दर्ज किया गया। 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में, नोएडा में AQI 392 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी के करीब है, जबकि ग्रेटर नोएडा 365 पर रहा। गाजियाबाद भी 387 AQI के साथ रेड ज़ोन में प्रवेश कर गया। गुरुग्राम 254 के साथ तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, हालाँकि यह 'खराब' श्रेणी में बना हुआ है।

चूँकि राजधानी ज़हरीली धुंध की चपेट में है, इसलिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निजी संस्थानों को घर से काम करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी है, जबकि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है।

सबसे ज्यादा खराब गुणवत्ता वाले इलाके

वजीरपुर, रोहिणी सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल
दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुँच गया, जिससे वे 'गंभीर' श्रेणी में आ गए। वज़ीरपुर, रोहिणी और आनंद विहार सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल हैं। वज़ीरपुर (436), विवेक विहार (424), रोहिणी (435), पटपड़गंज (425), जहाँगीरपुरी (433), पूसा (407), पंजाबी बाग (415), आर.के. पुरम (421), आनंद विहार (412), आईटीओ (420), अशोक विहार (416), आया नगर (368), बवाना (436), द्वारका-सेक्टर 8 (381), आईजीआई एयरपोर्ट (358), लोधी रोड (377), नजफगढ़ (347), शादीपुर (361)।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता कितनी खराब है?

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दिवाली के बाद से वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है, जो 'खराब' और 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है और अंततः 'खतरनाक' स्तर पर पहुँच गई है, शहर के कुछ हिस्सों में AQI 400 तक पहुँच गया है।

प्रदूषण का कारण क्या है?

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण में पराली जलाने को सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना गया है। वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) के अनुसार, दिल्ली के 30 प्रतिशत प्रदूषण का कारण पराली जलाना है, जबकि 15 प्रतिशत परिवहन क्षेत्र से आता है।

