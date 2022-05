दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां

Highlights दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आग लग गई है दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं

नई दिल्लीः दक्षिणी दिल्ली में स्थित सफदरजंग अस्पताल में आग लगने की सूचना है। एएनआई समाचर एजेंसी के मुताबिक आग लगने की सूचना के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि आग इन्वर्टर में लगी थी जिसके बाद वह फैल गई। अग्निशमन विभाग ने बयान में कहा है कि आग पर अब काबू पा लिया गया है।

वहीं दिल्ली में ही गुरु अंगद नगर पूर्व के पास एक अस्पताल में भी आगी है। दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं हैं। अग्निशमन विभाग का कहना है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है।

Delhi | An incident of fire has been reported in Delhi's Safdarjung hospital, fire tenders rushed to the spot



Details awaited.