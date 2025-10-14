Delhi AQI: दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा हुई खराब, जानें क्या वायु गुणवत्ता स्तर

Delhi AQI: राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 201 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आसमान मुख्यत: साफ रहने का अनुमान जताया है।

आईएमडी ने बताया कि सापेक्षिक आर्द्रता सुबह साढ़े आठ बजे 85 प्रतिशत दर्ज की गयी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को "अच्छा", 51 से 100 के बीच "संतोषजनक", 101 से 200 के बीच "मध्यम", 201 से 300 के बीच "खराब", 301 से 400 के बीच "बहुत खराब" और 401 से 500 के बीच "गंभीर" माना जाता है।

Web Title: Delhi air quality deteriorates before Diwali poor air quality