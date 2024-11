Delhi Air Pollution: दिल्ली की दमघोंटू हवा में आया मामूली सुधार, कई इलाकों में AQI अभी भी 400 पार

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में बनी हुई है। सरकार के तमाम दावों के बीच हवा की गुणवत्ता खराब है और उसी में सांस लेने को लोग मजबूर है। शनिवार, 9 नवंबर को दिल्ली की हवा में मामूली सुधार देखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुबह 7 बजे के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ, हालांकि यह अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है। शहर में कुल AQI आज 361 दर्ज किया गया, जबकि कल शाम 4 बजे यह 380 था।

दिल्ली के कई इलाकों में AQI 370 से 400 के बीच दर्ज किया गया, जबकि कुछ इलाकों में AQI 400 से थोड़ा ज़्यादा रहा। कल से इसमें सुधार हुआ है, जब शहर (बवाना क्षेत्र) में AQI 440 तक पहुंच गया था। कल दिल्ली में औसत AQI 383 था। आज दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर स्थिति में है। जिसमें;

#Delhi | A layer of smog engulfs the AIIMS area as the AQI drops to 343, categorised as 'very poor' according to the @CPCB_OFFICIAL.#DelhiPollutionpic.twitter.com/23L2KM4CpC